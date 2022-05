Parution d’une passionnante biographie consacrée à Clementine Ogilvy-Hozier passée à la postérité comme lady Clementine Churchill, épouse de Sir Winston Churchill, emblématique Premier Ministre britannique sous la Seconde Guerre mondiale.

Clementine Hozier est née le 1er avril 1885 dans le quartier de Mayfair à Londres. Elle appartient à une famille de l’aristocratie écossaise désargentée. Sa mère Blanche Ogilvy est la fille du comte d’Airlie et son père Henry Montagu Hozier est colonel, il a été correspondant militaire pour The Times et a couvert la guerre franco-prusienne avant de se lancer dans la télégraphie. Henry Hozier demande le divorce il s’agissait pour lui d’un remariage), accusant son épouse d’adultère. Clementine est la deuxième des quatre enfants du couple. Henry Hozier se croit en effet stérile, ce qui laisse planer le doute sur la réelle filiation de Clementine et du reste de la fratrie.

Scolarisée dans un premier temps à Edimbourg, Clementine et sa sœur Kitty partent avec leur mère en 1899 pour Dieppe. C’est là qu’Henry Hozier va tenter de récupérer ses filles en leur faisant miroiter des avantages et cadeaux. La mort de Kitty des suites de la typhoïde, ramène la famille en Angleterre.