Comme deux gouttes d'eau. Yeux d'un bleu acier, peau de porcelaine, robe en cristal Miu Miu et cheveux blonds comme les blés : les jumelles Eliza et Amelia jouent de leur ressemblance à merveille pour. À 28 ans, les nièces de Lady Diana s'offrent en effet la couv' du mois de mars du prestigieux magazine britannique. L'occasion d'en savoir plus sur ces deux mannequins qui, comme leur grande sœur Kitty Spencer, pourraient bien laisser leur empreinte sur le gotha britannique nouvelle génération.

Interviewées à Cape Town, les filles du comte Charles Spencer se sont longuement confiées au sujet de leur célèbre tante, disparue en 1997 alors qu'elles n'avaient que 5 ans. "Incroyablement chaleureuse, maternelle et aimante". C'est en ces termes que Lady Eliza se rappelle de Diana. "Ayant grandi en Afrique du Sud, je n'avais vraiment aucune idée de l'importance (de notre tante) dans le monde jusqu'à ce que je sois beaucoup plus âgée", souligne-t-elle. "Elle a toujours fait un effort pour se lier à nous quand on était enfants. Elle avait un vrai talent pour lire dans le cœur des plus petits", se souvient celle qui est réputée proche du prince Harry.

Fiancée à l'agent immobilier Greg Mallett depuis l'été, Amelia souhaiterait honorer la mémoire de la "Princesse des cœurs" en organisant son mariage au domaine d'Althorp, où elle est enterrée, en 2021. "C'est notre maison familiale, c'est magnifique. Nous aurions beaucoup de chance de nous marier là-bas", confie-t-elle. Un projet d'ores et déjà validé par Charles Spencer.