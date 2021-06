"J'ai essayé de l'apaiser"



Aux alentours de minuit,

le 31 août 1997, la Mercedes lancée à toute vitesse par Henri Paul, chef de la sécurité du Ritz, percute un pilier du pont. Appelés en urgence, le Français et son équipe assistent aux derniers instants de lucidité des passagers. "Il était très agité, il essayait de se retourner, il marmonnait en anglais. Je ne comprenais pas ce qu’il disait, mais j’ai demandé à ce qu’une équipe intervienne immédiatement pour le secourir", a-t-il d'abord expliqué au sujet du garde du corps de l'icône, Trevor Rees-Jones.

Quasiment inconsciente, Diana Spencer murmure ses derniers mots. "Elle a parlé en anglais et a dit : "Oh mon Dieu, que s’est-il passé ?", a-t-il confié dans le journal britannique. "J’ai compris ces mots, alors j’ai essayé de l'apaiser. Je lui ai tenu la main. Puis, d’autres ont pris le relais. Tout cela s’est passé en deux ou trois minutes", a-t-il ajouté dans des propos traduits par Madame Figaro. Mais il est déjà trop tard. La mère de William et Harry est ensuite transportée à la Pitié-Salpêtrière, célèbre hôpital du 13e arrondissement de la capitale, où elle s’éteindra deux heures plus tard.