Et non, ce n’est pas Bradley Cooper (son acolyte dans le film A Star is Born).

People l’a prise en flagrant délit en train d’embrasser l’ingénieur du son Dan Horton durant un brunch en Californie. Alors qu’elle a rompu ses fiançailles avec Christian Carino voici quelques mois, Lady Gaga ne se la joue pas discrète avec celui qui travaille sur son futur album. "Elle avait une table tout près du trottoir, alors elle savait parfaitement qu’elle était observée, a précisé un membre du personnel du restaurant à People. Elle semblait très heureuse avec cet homme."