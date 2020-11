Plus que quelques heures avant les résultats des présidentielles américaines. Même si tout le monde a déjà les yeux rivés vers ces élections, les artistes américains se mobilisent en force pour appeler à voter. Entre la pandémie et les violences policières, les enjeux sont cruciaux. Sans surprise, les grandes stars soutiennent en majorité le parti démocrate, comme c’est le cas depuis des années à Hollywood.

Plusieurs personnalités ont officialisé leur soutien à Joe Biden sur les spots de campagne, comme Brad Pitt qui a prêté sa voix, Eminem qui a offert son titre « Lose Yourself » ou encore Taylor Swift, qui pour la première fois a accepté que l’une de ses chansons soit utilisée dans une vidéo promotionnelle. L’interprète de "Only The Young" se montrait autrefois très discrète sur ses positions politiques par peur de cliver une partie de son public. Elle mobilise aujourd’hui ses près de 200 millions d’abonnés à travers Instagram et Twitter pour contrer Donald Trump.

Pour clôturer la campagne de Joe Biden, John Legend et Lady Gaga sont montés sur scène hier à Pittsburgh en Pennsylvanie, un Etat charnière qui peut faire basculer le résultat. “(…) C’est maintenant votre chance de voter contre Donald Trump. Un homme qui croit que sa notoriété vous donne le droit d’attraper une de vos filles, de vos sœurs, de vos mères ou de vos femmes par n’importe quelle partie de leur corps », a martelé Lady Gaga. Son soutien pour le candidat démocrate agace Donald Trump. “Maintenant Joe Biden a Lady Gaga! Lady Gaga... Ce n’est pas très bien. Je pourrais vous raconter plein d’histoires sur Lady Gaga. Je connais plein d’histoires sur lady Gaga”, a déclaré l’actuel locataire de la Maison-Blanche.

Cardi B et Billie Eilish ont également continué d’utiliser leur popularité pour faire passer des messages. Toutes les deux n’ont jamais caché leurs convictions politiques et leurs engagements. « Nous avons besoin d’un président prêt à résoudre nos problèmes, comme les changements climatiques et le coronavirus, pas d’un président qui les niera », a notamment déclaré la chanteuse de 18 ans. En dernière minute, Beyoncé a aussi souhaité appeler ses fans à voter pour Joe Biden.

Snoop Dogg, lui, a avoué n’avoir jamais voté de sa vie. "Mais cette année, je pense que je vais y aller parce que je ne supporterai pas de voir ce punk au pouvoir un an de plus", a-t-il cependant confié. Dwayne Johnson, célébrité la plus suive sur Instagram avec plus de 200 millions d’abonnés a appelé pour la première fois de sa carrière à voter pour le camp démocrate.

Si la liste des soutiens est très longue du côté de Joe Biden, elle est nettement plus courte pour Donald Trump. Pour la deuxième fois, le chanteur Kid Rock, très populaire aux Etats-Unis, encourage ses fans à voter pour Donald Trump lors de l'élection. Ce dernier peut également compter sur l’appui de quelques rappeurs. Fin octobre, Lil Wayne s’est affiché tout sourire aux côté de l’actuel président. Lil Pump a également souhaité soutenir Donald Trump. Le rappeur a d’ailleurs été invité hier soir à un rallye où l’ancien magnat de l’immobilier s’est trompé en l’appelant "Little Pimp". Ce n’est pas comme ça que le candidat républicain va rallier davantage de célébrités à sa cause…