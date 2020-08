"J’ai développé un syndrome de SSPT (trouble de stress post-traumatique) car je n’ai pas assez pris en compte ce traumatisme, a expliqué la chanteuse sur la radio Apple Music Bests, elle qui a été violée à l’âge de 19 ans. Ma pire ennemie, c’est moi. Je ne maîtrise pas toujours mon cerveau et ça me pose certains problèmes. Pour remédier à ça, je prends des médicaments. C’est difficile et parfois, quand je ressens trop d’émotions d’un coup, je me perds, tout simplement." À la suite de ses angoisses, Lady Gaga s’est un jour retrouvée aux urgences. "C’était horrible. Je ne comprenais pas ce qui n’allait pas chez moi parce que mon corps se sentait sans vie pendant que je continuais à crier. Les médecins m’ont alors donné des médicaments pour me calmer et apaiser mon corps."