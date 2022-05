L'Américain est d'ailleurs attendu du pied ferme au prochain Festival de Cannes où il viendra défendre la superproduction.

Elle lui a déclaré sa flamme. Lady Gaga a reçu la visite d'un immense acteur lors de son concert à Las Vegas : Tom Cruise. Ce dimanche 1er mai, l'acteur américain de 59 ans a fait un détour par les loges de la chanteuse oscarisée et le duo a été immortalisé., a écrit la pop star sur son compte Instagram, partageant un cliché où ils s'embrassent tendrement sur la joue. Tom Cruise et Lady Gaga viennent tout juste de collaborer pour le prochain volet du film d'action culte, dont la chanteuse a signé "Hold my Hand", la bande originale.