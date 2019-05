C'est un vrai spectacle que la chanteuse et actrice a donné sur le red carpet du Gala du Met à New York hier soir.





Elle est arrivée juste après l'arrivée solennelle (et bien plus discrète) de Anna Wintour, la grande prêtresse du gala du Metropolitan Museum et Lady Gaga avait envie d'assurer le show !

Elle a réalisé un vrai petit spectacle avec des danseurs en montant et descendant les marches tout en s'effeuillant pour laisser place peu à peu à 4 tenues différentes signées Brandon maxwell.

On a pu la voir passer d'une immense robe rose avec une traîne gigantesque que portaient les danseurs à une robe de bal noire asymétrique puis une robe fourreau rose pour finir, version sexy en sous-vêtements noirs et dentelle.