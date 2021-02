Les deux toutous nommés Koji et Gustavo ont été subtilisés alors que le 3e, baptisé Miss Asia, a été retrouvé par les forces de l'ordre mort de peur. Les bouledogues français peuvent être revendus jusqu'à 10.000 dollars sur le marché noir. Selon la presse britannique, Lady Gaga séjourne actuellement en Italie et n'était pas donc présente aux moments des faits. Les suspects, dont le mobile du crime n'est pas encore officiellement établi, ont pris la fuite et sont activement recherchés par la police locale.









Un vol d'une brutalité sans nom. Lady Gaga vient de se faire voler deux de ses trois bouledogues français adorés à Los Angeles ce 24 février. Dans les rues de West Hollywood, Ryan Fischer, son promeneur de chiens, a été abattu par deux hommes alors qu'il effectuait une sortie aux alentours de 22 heures. Âgé de 30 ans, l'employé de la chanteuse, qui a reçu quatre balles en pleine poitrine, a succombé suite à ses blessures, rapporte