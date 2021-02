C’est en 1985 que Domenico Dolce et Stefano Gabbana fondent leur maison de couture Dolce&Gabbana. Bien que n’étant plus en couple, les deux créateurs italiens continuent avec succès avec leur marque. Les tenues de Dolce&Gabbana sont très reconnaissables de par leur style, le choix des tissus et des motifs, souvent inspirés de la Sicile.

Après Chanel qui avait annoncé que Charlotte Casiraghi devenait son image et sa porte-parole, puis la maison Dior qui a choisi Beatrice Borromeo, belle-fille de la princesse Caroline de Monaco et belle-sœur de Charlotte pour être son image, voici que Dolce&Gabbana ont à leur tour fait le choix de prendre comme Global ambassador un membre de l’aristocratie et non des moindres : lady Kitty Spencer, fille du 9ème comte Spencer et cousine des princes William et Harry.

Lady Kitty n’est pas une novice dans le monde de la mode et du luxe. Âgée de 30 ans, diplômée en psychologie et littérature anglaise de l’université du Cap en Afrique du Sud où elle a grandi, puis en Histoire de l’Art à Florence ainsi qu’en management de l’European business school de Londres, elle gravite dans l’univers de la marque italienne depuis 2017 lorsqu’elle prit part au défilé de leur collection. Elle fut ensuite en 2018, l’image de leur campagne publicitaire centrée sur Venise.

Lady Kitty a continué à assister aux grands événements de la maison, et à porter leurs créations lors de ses apparitions publiques comme au mariage de son cousin le prince Harry avec Meghan Markle. Sa tenue fut élue par la presse spécialisée comme la plus élégante.

Également image du joaillier italien Bulgari, lady Kitty aime l’Italie : Rome, Venise, Milan, Capri ou le lac de Côme, autant de destinations qu’elle immortalise régulièrement sur son compte Twitter. Fiancée au milliardaire Mickael Lewis, elle attend des jours meilleurs pour convoler. On imagine que le choix du créateur de sa robe ne se pose désormais plus.