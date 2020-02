La cousine des princes William et Harry va convoler avec le multimillionnaire Michael Lewis, de trente-deux ans son aîné.

Enfin un carnet rose dans la famille royale britannique au sens large du terme. Lady Kitty Spencer, 29 ans, cousine des princes William et Harry se marie.

Lady Kitty Eleanor Spencer est le premier enfant de Charles Spencer, aujourd’hui 9ème comte Spencer, et du mannequin Victoria Lockwood.

Leur mariage avait été célébré en 1989 au domaine familial d’Althorp avec le prince Harry comme petit page.

L’union vole en éclats en 1995 après la naissance d’Eliza, Amelia et Louis. Le comte Spencer et son ex-épouse qui se sont installés en Afrique du Sud, continueront à y vivre.

C’est donc au Cap que Kitty grandit, loin de l’attention médiatique de par ses liens de parenté avec la défunte princesse Diana dont elle dit n’avoir qu’un faible souvenir d’enfant.

Lady Kitty est diplômée de l’université du Cap en psychologie et littérature anglaise, études complétées avec un cursus en Histoire de l’Art à Florence puis par l’European Business school à Londres.

Lors de son retour en Angleterre, elle devient vite le centre de toutes les attentions de la presse people. Elle est repérée par des marques internationales de luxe pour devenir leur égérie publicitaire.

En 2009, elle prend part au Bal des Débutantes à Paris.

Au mariage de son cousin le prince Harry avec Meghan Markle, elle est plébiscitée pour sa tenue Dolce&Gabbana et élue l’invitée la plus élégante par les critiques de mode.

Côté sentimental, on lui connaît une relation avec Niccolo Barattieri di San Pietro avant sa rencontre avec le multimillionnaire anglo-sud-africain Michael Lewis âgé de 61 ans, divorcé et père de trois grands enfants.

Ces derniers mois, on avait pu les voir à New York, Capri, en Toscane,… sur les lieux de tournage publicitaire des campagnes pour le joaillier romain Bulgari et la marque de vêtements Dolce&Gabbana.

Lors des fêtes de fin d’année passées en Afrique du Sud, Michael Lewis à la tête de la firme Whistles, a fait sa demande en mariage. On ignore quelles sont ses relations avec son futur beau-père le comte Spencer, 55 ans, qui est donc plus jeune que lui mais les sœurs, le frère et la mère de lady Kitty l’adorent, appréciant sa grande classe.

Pas encore de date ou de lieu pour le mariage mais comme le rapportait le Sunday Times, lady Kitty a décidé de se convertir au judaïsme, religion de Michael Lewis.