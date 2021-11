Futur de la monarchie

Forme de strabisme particulièrement marquée, la maladie provoque une convergence des yeux qui peut grandement détériorer la vue dans les cas les plus graves. Enfant prématurée, elle a dû être opérée pour ne plus loucher. "Les bébés prématurés peuvent souvent avoir des strabismes parce que les yeux sont la dernière chose à être vraiment finalisée chez eux", a récemment confié l’épouse du Prince Edward. Si des verres correcteurs viennent généralement à bout de l’ésotropie, Louise Mountbatten-Windsor a dû passer par la case chirurgie pour éviter qu’un oeil ne devienne plus dominant que l’autre. "Aujourd’hui elle va bien et sa vue est parfaite", a tenu à souligner Sophie de Wessex, figure qui a pris de plus en plus de poids au sein de la Firme ces dernières années.

Désormais majeure, Lady Louise pourrait prochainement devenir un membre actif de la famille royale à part entière et s'offrir le titre de "HRH", ("Her Royal Highness", Ndlr).