La fille de Sophie de Wessex, Lady Louise, a fait sensation lors d’un match de hockey.

Elle vient d’avoir 16 ans et a déjà tout d’une lady… Louise est une jeune fille discrète mais dont le rôle se fait peu à peu plus actif à mesure qu’elle grandit.

La fille aînée de Sophie et d’Edouard de Wessex s’est rendue avec sa maman à Marlow pour assister à un match de l’équipe de hockey d’Angleterre. Mère et fille avaient déjà assisté en 2018 à la finale de la coupe du monde de hockey à Londres, Sophie étant une grande adepte de ce sport dont elle est d’ailleurs la marraine de la Fédération England Hockey.

Sur place, les deux Windsor se sont entretenues avec les membres des équipes féminine et masculine de cette discipline si populaire au Royaume-Uni et elles ont même donné de leur personne, en tapant dans la balle. Louise que l’on dit timide est apparue enjouée, souriante et à l’aise, pour le plus grand plaisir des fans de la famille royale qui voit dans la fille du dernier-né de la reine Elizabeth une nouvelle figure avec laquelle il faudra de plus en plus compter ! Les observateurs (nombreux) de "the Firm" ont souvent loué son dévouement et surtout sa discrétion. Il se murmure aussi que Lady Louise a les faveurs de sa royale grand-mère… Cet été, on avait déjà pu apercevoir l’adolescente, prévenante avec ses cousins George et Charlotte, lors de leur séjour à Balmoral.

Écolière à la St George School de Windsor jusqu’en 2017, elle suit désormais les cours de la St Mary’s School à Ascot.

Son frère James, vicomte Severn est âgé de 12 ans et, pourtant, il la précède dans l’ordre de succession au trône pour lequel elle est placée au 13e rang. Cela s’explique par la règle de primogéniture à préférence masculine toujours en vigueur au Royaume-Uni pour les personnes nées avant 2011.