Deux grands fans de Johnny Hallyday, Jonathan et Catherine, ont eu l’idée de lancer une pétition - avec le soutien de Laeticia - pour que la salle de spectacle de Paris Bercy soit rebaptisée au nom du rockeur.

Cette fameuse pétition s’adresse, notamment, à Anne Hidalgo, la maire de Paris. " En chiffres, Johnny à Bercy c’est : 101 représentations (groupe et solo), plus d’1 million de spectateurs. À ce jour, il est l’artiste qui détient ces records. De plus, comme lui-même le disait souvent, ‘Bercy, c’est un peu comme ma deuxième maison’", rappellent les deux fans du chanteur.

À ce jour, seulement 250 signatures ont été récoltées, de quoi agacer un peu Laeticia Hallyday qui n’a pas manqué de "liker" le tweet de Catherine affirmant que les fans de Johnny étaient "un peu endormis ". Pas sûr que ces derniers apprécieront…