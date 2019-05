, a expliqué le cabinet Cohen Amir-Aslani à franceinfo . Johnny avait prévu, avant sa disparition en 2017, d'en faire autant. Toujours selon les avocats de Laeticia Hallyday, Jade et Joy, les deux filles de la rockstar et de son épouse, ne peuvent encore entamer ces démarches car elles sont mineures.Cette information est révélée alors que Laeticia vient d' essuyer un revers dans la bataille juridique contre David Hallyday et Laura Smet pour l'examination de la succession du Taulier. Cette demande de nationalité aurait-elle dès lors une influence ou serait-elle stratégique? Seul l'avenir nous le dira.

"Je confirme que ma cliente, Laeticia Hallyday, a entamé en mars dernier une procédure de demande de naturalisation aux Etats-Unis qui est ouverte à tout résident permanent américain possédant une carte verte depuis au moins 5 ans", a indiqué vendredi Me Ardavan Amir-Aslani dans un communiqué. Elle "ne renoncera pas à la nationalité française", a-t-il ajouté, estimant que la veuve du chanteur "devrait obtenir la nationalité américaine d'ici une année". "Ma cliente tient ainsi à respecter la volonté de Johnny Hallyday qui avait lui-même exprimé à maintes reprises le souhait d'acquérir la nationalité américaine", a insisté l'avocat.

La procédure ne concerne en revanche pas les deux filles du couple car elles sont mineures. "Dès que leur mère aura obtenu la nationalité américaine, elles pourront acquérir automatiquement la nationalité américaine à leur tour", selon le communiqué.

Dans la bataille judiciaire au long cours sur la succession Johnny Hallyday qui oppose sa veuve aux deux aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, le tribunal de Nanterre a estimé mardi qu'il était compétent pour trancher cette question.