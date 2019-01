Un réveillon dans la bonne humeur.





C'est au Vietnam que Laeticia Hallyday a décidé de passer les derniers jours d'une année... tumultueuse. Pour démarrer 2019 du bon pied, elle s'est entourée de ses deux filles, Jade et Joy, mais aussi de la cheffe Hélène Darroze et du manager Sébastien Farran venu avec sa femme et son fils Téo. Toute la tribu a pu y profiter de la street food locale et de « Bubble Tea », ce thé fruité agrémenté de perles de tapioca très populaire en Asie. Des moments complices qui ont été partagés sur les réseaux sociaux.

© Instagram/Hélène Darroze