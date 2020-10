Bernard Montiel a en effet fait des révélations sur la vie amoureuse de Laeticia Hallyday dans l’émission "Touche pas à mon poste" diffusée hier soir sur C8.

La mère de Jade et Joy, qui vient de quitter Pascal Balland ("c'était difficile, Johnny était toujours au milieu, on était souvent un couple à trois"), serait en couple avec un acteur à en croire les propos du célèbre chroniqueur de TPMP. L’animateur a donné des détails sur l’heureux élu sans pour autant dévoiler son nom. "Ca lui est vite passé, elle est vite retombée amoureuse et tant mieux, insiste-t-il en répondant aux questions de Cyril Hanouna, tout en précisant que l'information sera confirmé et sortira ce week-end. Elle est amoureuse d’un homme qui est dans le monde du cinéma. C’est un acteur, c’est aussi un réalisateur et c’est un homme célibataire." Alors, qui est-ce selon vous?