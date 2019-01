Les mois passent et la guerre fait toujours rage entre le clan de Laeticia Hallyday et celui de David et Laura, les enfants de Johnny. Sur Twitter, Laeticia a décidé de rétablir la vérité à sa manière en likant des Tweets liés à cette affaire.





"L’auteur du livre Ils se sont tant aimés, Léna Luthaud, estime qu’une grande partie des fans de Johnny soutient les aînés. Les vrais fans soutiennent sa femme, celle qui s’est dévouée pour son homme, j’en fais partie et je suis fière de soutenir l’amour", c’est l’un des tweets que Laeticia Hallyday a récemment liké avec son propre compte Twitter. Une manière bien à elle de rétablir sa vérité via les réseaux sociaux. La veuve de 43 ans a d'ailleurs aimé d'autres posts comme celui-ci par exemple: "Moi, je soutiens Johnny et Laeticia Hallyday. Il faut respecter ce qu’a décidé Johnny, il avait ses raisons et il n’était pas du genre à se faire manipuler. Il côtoyait très peu David et Laura qui ne s’en sont pas beaucoup occupés pendant sa maladie, c’est le moins qu’on puisse dire."





Une guerre de clans qui n'est pas prête d'être terminée vu les proportions qu'elle prend chaque jour.