Trois ans après la mort de Johnny Hallyday, son ex-femme s'autorise à être amoureuse à nouveau. Et, après des clichés discrets, la mère de Jade et Joy n'a plus peur de s'afficher aux bras de Jalil Lespert. avait-elle déclaré le dimanche 18 octobre 2020 dans Sept à Huit sur TF1.

Et c'est justement sur l’île où Johnny repose en paix que Laeticia, Jade, Joy et Jalil sont partis fêter cette fin d’année 2020. A Saint-Barthélémy, le couple savoure ses moments loin de tout. Sur Instagram, Jalil Lespert a même partagé plusieurs photos de son séjour sous le soleil des Caraïbes. Et la dernière photo, en noir et blanc, sur un bateau, le montre torse nu et enlacé par Laeticia Hallyday. En légende, le cinéaste français -qui vient de réaliser le documentaire sur DSK pour Netflix et compte réaliser un biopic sur Johnny- a indiqué un "Love." Un cliché romantique partagé en story par Laeticia Hallyday en personne.

Un amour qui ne fait pas l'unanimité: "veuve éplorée"

Si Jalil Lespert a pris soin de désactiver les commentaires sous sa photo, d'autres se sont permis de commenter leur idylle publiquement. En effet, la semaine dernière, le chroniqueur Bernard Montiel s’était montré très critique envers Laeticia Hallyday sur le plateau de TPMP. “Je trouve quand même qu’elle a une capacité à retrouver l’amour rapide... C’est bien. Et aussi, elle a une faculté aussi à passer de la douleur aux bras d’un autre homme. J’ai dit que j’étais heureux qu’elle retrouve l’amour avec Jalil, qui est un mec formidable (...). Je vous dis simplement qu’elle surmédiatise, elle en fait des caisses genre ‘veuve éplorée’. C’est pénible à force.”