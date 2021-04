C'est à la faveur d'un biopic qu'il préparait sur Johnny que Jalil Lespert (réalisateur, pour Netflix, sur docu-fiction sur DSK), est entré en contact avec Laeticia. Rapidement, les deux quadras se sont plu, au point que Laeticia est rentrée en France pour le rencontrer. Depuis, ils ne se sont plus quittés, ou presque.

Entre une escapade amoureuse en Italie et le confinement à Marnes-la-Coquette (en compagnie de la famille de Jalil Lespert), le couple s'est montré chaque jour un peu plus soudés. Pour l'anniversaire de Laeticia, le 18 mars (elle a fêté ses 46 ans), le réalisateur a déclaré sa flamme via Instagram . Une déclaration à laquelle la jeune femme s'est empressée de répondre par le même biais: 'Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers".