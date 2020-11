Révélé par Voici la semaine dernière , le nouvel homme de Laeticia Hallyday -après sa rupture avec le restaurateur Pascal Balland- ne se cache plus. Et le cinéaste français de 44 ans, qui désire réaliser un biopic sur Johnny, ne cache pas non plus son amour pour sa belle avec qui il vient de se faire tatouer. Un tatouage commun? Si c'est le cas, certains fans de Johnny Hallyday montent déjà au créneau. "Sacrilège!"; "Quelle honte!", peut-on notamment lire mais aussi entrecoupé aussi de beaucoup de messages de bonheur.

Ce week-end, déjà, Jalil Lespert avait déclaré sa flamme à la veuve de Johnny sur Instagram. Dans une vidéo partagée sur son compte, on y découvre deux allumettes s’embraser puis déclencher des étincelles. Laeticia Hallyday avait ensuite commenté la publication en écrivant: “Love at first sight (l’amour au premier regard)” Tout un symbole! Tout comme le fait de se faire tatouer ensemble lors de leur première escapade en amoureux dans la capitale italienne. Les deux tourtereaux l'ont d'ailleurs partagé simultanément -elle en story et lui en post- sur leur réseau social. Le résultat final sera sans doute dévoiler très bientôt. En attendant, ils partagent de nombreux clichés de leur voyage idyllique à Rome.