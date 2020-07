La paix aura été de courte durée, si tant est que l’on puisse parler de paix. Moins de deux semaines après l’annonce de l’accord intervenu entre L æ ticia Hallyday et Laura Smet, l’heure est à nouveau à la rupture. En cause, un long entretien accordé par la dernière épouse du rocker à Paris Matchdans lequel elle n’élude aucun sujet affirme l’hebdomadaire : la guerre autour de l’héritage, les dettes fiscales - estimées à quelque 34 millions d’euros - qu’elle s’est engagée à rembourser, la mémoire de Johnny, les projets oubliés et à venir. Même sa nouvelle vie sentimentale y passe.

(...)