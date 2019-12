Alors qu'on pensait la hache de guerre quelque peu enterrée entre les membres du clan Hallyday, une nouvelle déclaration au sujet du projet d'exhumation du corps de Johnny vient à nouveau semer la zizanie.

L'AFP a pu obtenir la copie d'un courrier de l'avocat de Laeticia Hallyday, Me Gilles Gauer, adressée hier au président de la collectivité Brunos Magras. Dans celle-ci, il écrit que le rockeur "avait demandé à reposer au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy, dans un caveau à construire".



Seulement, depuis l'inhumation le 11 décembre 2017, le corps du défunt est actuellement "enseveli dans le sable, dans l'attente d'être déplacé", explique-t-il également.



Ainsi, l'avocat réclame que le transfert se fasse le plus rapidement possible afin de "respecter la volonté de Johnny" et de "protéger la dignité de la sépulture et du corps".



Le fossoyeur en chef des cimetières de Saint-Barthélemy a en effet contacté Laeticia le 18 décembre dernier pour l'avertir des risques de laisser le cercueil plus longtemps à même le sable: "Le sable de mer, très agressif et très corrosif, pourrait altérer de façon significative le bois du cercueil, ce à quoi nous pouvons ajouter le danger des gros crabes de terre très nombreux dans le cimetière de Lorient".

Selon Me Gilles Gauer, le transfert du corps serait cependant freiné par Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday.

"Deux ans après l’inhumation provisoire de Johnny, l’opposition individuelle de Madame Laura Smet ne peut bloquer ce que le droit et la dignité imposent ", écrit le conseil.

A la demande de Laura, la Collectivité avait en effet suspendu l'exhumation et le déplacement du corps de Johnny dans le caveau familial car elle estimait ne pas avoir été consultée au préalable.



L'avocat rétorque que, de son côté, Laeticia avait "partagé toutes les informations dont elle avait connaissance" et qu'elle "avait immédiatement reçu l’approbation" de David Hallyday.

Laura Smet choquée par le communiqué: "Je ne me laisserai pas instrumentaliser"

Hier soir, Laura Smet a tenu a réagir à ses propos sur son compte Instagram:

"Je suis choquée du communiqué de Maitre Gauer, conseil de Laeticia. Depuis le décès douloureux de mon père, je n’ai malheureusement jamais été consultée sur la question de sa sépulture, Laeticia ayant fait seule le choix de la sépulture actuelle dont elle connaissait parfaitement les conditions…

J’ai découvert dans la presse l’été dernier le projet de transfert. J’ai immédiatement donné mon accord sur le principe de l’exhumation si tous les héritiers définissent ensemble les détails de cette exhumation, mon sang coule dans ce caveau et ce sujet est tellement intime, personnel et prioritaire.

A ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation.

Faire son deuil lorsqu’on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible dont je ne me remettrai jamais. Imaginer son père exhumé dans l’improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire. Je ne peux m’y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentaliser."