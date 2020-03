Laeticia Hallyday et Pascal Balland seraient proches de la séparation à en croire les chroniqueurs de Touche pas à mon poste.

Vendredi soir, le journaliste people Kevin Vatant a en effet révélé que, d’après "plusieurs informations concordantes", l’ex de Johnny aurait "fauté deux fois". Avant même de rajouter qu’elle serait "une petite coquine". Une révélation choc mais corroborée par une autre chroniqueuse : "Moi j’ai un de mes amis qui habite Los Angeles et qui la fréquente. Ils sont très souvent ensemble et il me raconte très régulièrement qu’ils sortent ensemble le soir et qu’elle est très souvent seule. Et qu’apparemment, elle est ouverte quoi, elle est open. Elle sort et elle n’a pas l’air d’une femme en couple."