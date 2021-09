L’heure de la réconciliation n’a pas encore sonné entre les clans Hallyday. Laeticia Hallyday l’a confié dans les pages du Parisien à la veille des hommages qui seront rendus demain à Johnny. C’est en effet ce mardi 14 septembre que doit être dévoilée une statue en son honneur sur l’esplanade de Bercy qui portera désormais son nom. Et que doit avoir lieu un concert avec de nombreux invités qui interpréteront ses titres.

Tant Laura Smet que David Hallyday ont fait savoir qu’ils ne seront pas présents lors de ces manifestations, au grand regret de Laeticia Hallyday qui est à la manœuvre. Elle s’est dite très attristée par ces absences : “Je ne pouvais pas imaginer cet événement sans eux” a-t-elle déclaré au Parisien. Elle avait convié le fils du Taulier à se produire sur la scène de Bercy en interprétant “Sang pour sang”, extrait de l’album qu’il avait écrit pour son père et qui est le plus vendu de la carrière de Johnny. “Il a répondu gentiment par son avocat qu’il ne pourrait pas être là parce qu’il est en tournée. C’est dommage, ça sera pour une prochaine fois, mais j’étais honorée qu’il me réponde.”

Des rapports toujours compliqués

Laeticia Hallyday le concède, même si les choses se sont quelque peu apaisées, notamment suite à l’accord intervenu à propos de la succession du Taulier, “nos rapports restent compliqués”. Il n’y a pas de communication directe. Si David Hallyday a répondu par l’intermédiaire de son avocat à la sollicitation qui lui a été envoyée, Laura Smet s’est contentée des réseaux sociaux. “Elle ne m’a pas répondu, mais a donné une réponse sur Instagram. Cela m’a beaucoup attristée”, dit-elle.

“J’espère qu’on arrivera un jour à ne plus se parler par avocat”, a-t-elle dit au Parisien, tout en précisant que la situation actuelle est difficile à vivre pour elle et ses enfants. “On a un sentiment d’abandon, mes filles Jade et Joy (17 et 13 ans) n’existent plus pour eux, elles n’ont plus rien avec David et Laura. C’est triste.” Elle espère cependant qu’avec le temps cela va s’apaiser car à ses yeux, les différents sont de l’ordre de l’incompréhension.

"Jamais de paix possible"

Rappelons que sur les ondes de RTL, en juillet 2020, la fille aînée de Johnny avait fait part de son point de vue concernant Laeticia Hallyday. C’était juste après l’accord intervenu sur la succession. “Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais je souhaite qu’elle me laisse tranquille. […] Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses.”

Elle avait aussi rappelé que leur entente n’était “pas très vraie depuis certaines années”. Et elle s’était montrée très catégorique : “Ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle je pense, parce qu’il n’y aura jamais de paix possible.”