Moins présente sur les réseaux sociaux, la veuve de Johnny a adressé un long message à ses fans.





Depuis la fin du mois de décembre, Laeticia Hallyday se ressource au Vietnam, le pays d’origine de ses deux filles. Après un Noël en famille et un réveillon auprès de Sébastien Farran et des siens, elle a décidé de s’exprimer longuement sur Instagram ce 5 janvier. L’occasion de se confier sur la vie qu’elle mène sans son mari depuis un an et un mois, jour pour jour.