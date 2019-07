Ou quand Laetitia Casta se retrouve nue en Une du magazine Elle.

En effet, à 41 ans, l’actrice et mannequin se dévoile dans toute une série de clichés dénudés. "Quand on arrive au monde, on est nu. Je n’ai pas à me cacher. Et je suis atterrée par la résurgence d’un certain puritanisme, raconte-t-elle au magazine français. La censure m’horrifie. Finalement, la nudité, c’est un acte de rébellion. C’est affirmer son identité." Bref, une nana qui aime la transparence.