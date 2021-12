En 2020, la cérémonie des Césars avait fait grand bruit pour avoir nommé le film de Roman Polanski, "J'accuse", alors que le réalisateur était accusé d'agression sexuelle. Cette édition avait été présentée par l'humoriste Florence Foresti, qui ne s'était pas privée pour lancer à de multiples reprises des pics contre le réalisateur. Mais la comédienne avait décidé de quitter la salle, avec plusieurs autres actrices présentes ce soir là, lorsque Roman Polanski avait décroché le César du meilleur réalisateur.

Si cette cérémonie avait fait polémique, la prise de position de Florence Foresti avait eu le don d'exaspérer Lambert Wilson. Peu de temps après l'événement, l'acteur avait déclaré sur les ondes de France Info qu'il était en colère. "C'est n'importe quoi. Si on estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas et on ne part pas au milieu de la cérémonie (...) Oser évoquer un metteur en scène en ces termes... Et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules !"



Si Lambert Wilson n'a pas été le seul à s'être positionné en faveur du réalisateur, ses propos semblent ne pas être passés aux yeux de Greenpeace. De fait, l'acteur était un fervent militant de l'association depuis 20 ans, mais cette dernière a préféré le remercier suite à la polémique. "J'ai émis des réserves sur la cérémonie des César et plus particulièrement sur la façon dont ça s'était déroulé et la façon dont Florence Foresti avait mené sa maîtrise de cérémonie au sujet de Polanski. Et le résultat, c'est que je me suis fait virer de Greenpeace", a-t-il expliqué sur le plateau d'En aparté ce mardi 21 décembre.

"Ça faisait 20 ans que je travaillais comme militant (...) J'étais vraiment un porte-parole de Greenpeace et parce que j'ai exprimé quelque chose qui semblait cautionner le cas Polanski, ce qui n'était pas le cas, j'ai été viré deux jours après sans autre forme de procès", s'est désolé l'acteur visiblement encore très touché par cette éviction.