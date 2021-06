Il a bien sûr été question de son rôle remarqué dans la sérierécemment diffusée sur nos écrans, du clip de “Ma dernière lettre”, morceau dédié à Johnny, qu’elle a tourné pour David Hallyday. Mais les projecteurs revenaient le plus souvent sur ce fameux contentieux d’héritage. Quant au prix qu’elle a gagné au Royaume-Uni pour son court métrage, il a presque été passé sous silence. Même sa maternité a été voilée par l’affaire.

Laura Smet qui se confie, c’est devenu rare depuis la mort de Johnny Hallyday. C’est dire si l’interview publiée par Madame Figaro ce vendredi 11 juin est précieuse. D’autant que la comédienne s’y livre sans frein, sans relecture ou approbation extérieure précise la publication. Elle évoque ses nouveaux bonheurs : celui de vivre loin de Paris et de son star system, d’être avec celui qu’elle aime, d’être mère, de voir son garçon grandir, “Je commence à parler à Léo de son grand-père, je lui montre déjà des vidéos… Je suis sûre que mon père le voit d’où il est”, confie-t-elle.

© Angeli / Reporters

Inséparables

Elle évoque aussi sa relation avec David Hallyday que les épreuves de ces dernières années ont renforcé. “David et moi n’avons pas grandi ensemble, ce qui ne nous empêche pas d’être très proches aujourd’hui. […] Les épreuves de ces dernières années nous aurons au moins permis de nous souder à jamais. […] Personne ne pourra nous éloigner l’un de l’autre.” C’est d’ailleurs lui qui l’a conduite à l’autel le jour de son mariage.

Elle indique aussi vouloir tourner la page de la période trouble qu'elle a traversée et se donne une mission : “remettre mon père à sa juste place : celle de la plus grande star française.” “Je voudrais qu’on reparle de lui en tant qu’artiste et non pas au sujet des bêtises qu’il a pu commettre. Cette désinformation m’ennuie profondément pour mon fils, mais aussi pour les filles de mon père, Jade et Joy, que je ne vois malheureusement pas. […] Si j’ai été obligée de me défendre, pour des raisons personnelles, la bataille juridique autour de son héritage a laissé des traces, sali son image. Lorsqu’un jour Léo tapera sur Internet “Johnny Hallyday”, je souhaite qu’il découvre l’immense monument que son grand-père était, son incroyable talent, la ferveur qu’il déclenchait, son charisme absolu, plutôt que ses affaires de succession, ses démons ou les nouveaux petits copains des uns et des autres.”