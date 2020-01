Papa de trois filles - deux qu’il a eues avec la journaliste Florence Kieffer, nées respectivement en 2005 et 2008 et une avec sa nouvelle compagne, l’actrice Alice Taglioni - Laurent Delahousse va connaître à nouveau les joies des réveils nocturnes et des couches-culottes.

Et pour cause, la blonde Alice, 43 ans, vient de mettre au monde… un petit garçon, prénommé Lino (selon l’hebdomadaire Public).

Le petit bonhomme rejoint donc une belle tribu puisque le journaliste et la comédienne étaient donc déjà les heureux parents de Swann (née en 2016) et qu’Alice Taglioni avait, de son côté, fait un premier enfant, Charlie, avec son compagnon Jocelyn Quivrin, mort tragiquement dans un accident de voiture. On leur souhaite tout le meilleur.