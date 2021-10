Laurent Henrard a en effet dû subir une opération du genou, au niveau du ménisque, pour la seconde fois. L’ancien présentateur de Vews garde toutefois son humour. "Je ne saurai plus danser pendant quelques semaines… à moins que je m’en sorte avec mes béquilles !, écrit ainsi Laurent Henrard sur Instagram (où sa collègue Ophélie Fontanea lui souhaite un "bon rétablissement"). Allez, on garde le sourire et en avant !

© INSTAGRAM