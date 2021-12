Six ans plus tard, la star de Camping Paradis a repris du poids. " C’est dur d’ailleurs de se revoir reprendre des kilos quelques années après et de se dire que le corps qu’on ne voulait plus est en train de revenir, a-t-il expliqué sur les ondes de M Radio au sujet de son corps élastique. C’est assez dur et c’est assez violent pour les gens qui vivent ça. Je trouve ça plus dur aujourd’hui de me voir prendre des kilos que de les perdre. Le poids s’envolait avec plein de choses négatives." Et de conclure, sur Intagram, au sujet de ce nouveau combat contre l’obésité, contre lui-même. "Je me sens repartir de rien et, surtout, il faut trouver la motivation. Certains diront question de volonté. Je leur répondrai : ‘pas si simple’. Sinon nous serions tous beaux et riches. Je peux y arriver, mais je dois batailler plus fort. Alors je vais m’accrocher et tenir. J’espère."