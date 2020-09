La semaine dernière, Nicolas Bedos avait provoqué de nombreuses réactions après la publication sur ses réseaux sociaux d'une lettre prônant le non-respect des règles sanitaires. "Bon, allez, soyons francs: Arrêtez tout, TOUT. Les masques. Les confinements. Tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre quitte à mourir", pouvait-on notamment lire dans cette publication.

Christophe Dechavanne avait notamment réagi à cette publication, car il ne cautionnait pas les propos de Nicolas Bedos.

C'est désormais Laurent Ruquier qui a réagi à cette publication polémique: " Sur le fond, oui, je suis d'accord avec lui. On fait attention. Ce n'est pas vrai que les Français ne suivent pas les consignes !"

L'ancien animateur de "On n'est pas couché" a ensuite expliqué avoir du mal avec les règles en place: "Au restaurant, on est bien obligé d'enlever le masque pour manger. Mais on le fait ! Qu'est-ce qu'on attend de plus de nous ? Et surtout, il n'y a pas de cohérence dans les décisions qui sont prises. Il faut quand même aussi laisser vivre les gens et la société. Ce n'est pas possible ce qu'on nous impose ! Je vous jure, ce n'est pas possible !"