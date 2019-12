L’ex-Miss France a épousé le chef espagnol Juan Arbelaez.

C’était quelques jours avant Noël mais la Miss - ou plutôt l’ex-Miss - avait préféré garder le secret quelques jours encore. Cette fois, elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux : Laury Thilleman est désormais Madame Juan Arbelaez. Les jeunes époux s’étaient rencontrés voici quatre ans et ont donc décidé d’officialiser tout ça. La fête a eu lieu dans la région de Brest, où l’on aurait dansé et chanté jusqu’au bout de la nuit.

A posteriori, on comprend mieux, d’ailleurs, les photos d’elle avec ses copines, dont Flora Coquerel (autre Miss France) prises dans les bains à Budapest : sans doute un enterrement de vie de jeune fille en bonne et due forme !

Et si vous avez envie de faire plus ample connaissance avec les jeunes mariés (qui ne l’étaient pas encore à l’époque du tournage) sachez qu’ils seront au rendez-vous de Boyard Land, samedi 28 décembre. Avec Vincent Lagaf’ et le sculpteur Richard Orlinski, ils se battront pour l’association Handi Surf.