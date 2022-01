"C’était alors le dernier rendez-vous, on se retrouvait toujours pas loin, rue Montmartre, rue Bachaumont, rue Montorgueil, toujours en tête-à-tête, a-t-elle écrit. Et aujourd’hui, on était si nombreux pour te célébrer, Saint-Eustache est témoin, tu étais tant aimé, et c’est éblouissant et bouleversant de découvrir ta bande d’amis, sortis d’un film de Sautet ou d’un film de Cassavetes que tu chérissais. Ton petit garçon a eu la promesse qu’ils seront toujours là pour lui. Repose en paix Gaspard."