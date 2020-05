En Angleterre, de nombreuses personnalités ont décidé de mettre aux enchères des objets personnels dans le cadre de One Love Covid-19 Relief Auction, afin de venir en aide financièrement au personnel soignant.

Ce 21 mai seront proposés une partition "Where the Streets Have No Name" écrite à la main par Bono, celle de "Sweet Dream" de Eurythmics, un concert virtuel privé de Jamie Cullum, des chaussures de feu Amy Winehouse ou une visite des studios d’Abbey Road, notamment. Cela mérite aussi des applaudissements.