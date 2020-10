Kim Kardashian a été gratifiée d'un cadeau pour le moins étonnant pour ses 40 ans. Après le voyage controversé de la star de télé-réalité sur une île paradisiaque, Kanye West a mis les petits plats dans les grands pour s'assurer que sa femme se souvienne toute sa vie de son entrée dans la quarantaine.

Sur Instagram, "Kim K" a révélé que le rappeur lui a offert un hologramme de son père. "Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue Kimberly et de tout ce que tu as accompli. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est ton engagement pour devenir avocate et perpétuer mon héritage. C’est une route longue et difficile, mais cela en vaut la peine, et je suis avec toi à chaque étape", lui déclare Robert Kardashian, décédé en 2003. Un moment surréaliste qui a comblé la star de bonheur. "C’est tellement réaliste, nous l’avons regardé encore et encore, avec beaucoup de larmes et d’émotions. Je ne peux pas décrire ce que cela représente pour moi, mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis proches de vivre ça ensemble. Merci Kanye pour ce souvenir qui durera toujours", a-t-elle écrit sur le réseau social, partageant la vidéo avec ses fans.