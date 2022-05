Ce début de semaine, se tenait l'édition 2022 du Met Gala. Kim Kardashian en a profité pour apparaitre dans la robe emblématique que portait Marilyn Monroe pour chanter “Happy Birthday” au président Kennedy en 1962.

Kim Kardashian n’aura pas seulement emporté la robe de Marilyn Monroe lors du Met Gala...



Durant ses essayages avec le musée “Ripley’s Believe it Or Not!” de Orlando, qui possède la tenue dans ses collections, la star de téléréalité a reçu un cadeau très surprenant: une mèche de cheveux de Marilyn Monroe.

“Lors de l’essayage de la robe de Kim Kardashian pour le Met Gala, notre équipe lui a fait la surprise d’une boîte en argent contenant une véritable mèche de cheveux platine de Marilyn”, explique le musée dans la légende de la vidéo.

Surprise, la star de téléréalité a remercié le musée. “C’est si spécial à mes yeux. C’est trop cool! Je vais dormir avec toutes les nuits”.

“Je vais en faire du vaudou”, a-t-elle ensuite plaisanté.