Près d’Amiens, dans la Somme, les habitants de Bouvaincourt-sur-Bresle n’en peuvent plus de Jean-Pierre Pernaut. Ce n’est pas qu’ils en ont contre le journaliste emporté par le cancer le 2 mars dernier mais ils sont excédés par ceux qui viennent visiter sa tombe.

Du moins sa supposée sépulture. Car si sa mère et ses grands-parents reposent bien dans le cimetière de la localité, le maire jure que la star de TF1 n’est pas enterrée dans sa commune. Mais voilà, la rumeur a couru et continue de le faire, poussant de nombreux fans du journaliste à se rendre à Bouvaincourt-sur-Bresle pour lui rendre hommage. "Depuis plusieurs semaines, notre secrétariat de mairie est saturé d’appels téléphoniques suite à l’inhumation de Jean-Pierre Pernaut. Viennent s’ajouter des visites impromptues de curieux qui viennent perturber la tranquillité de notre cimetière !, dénonce le maire dans son message posté sur Facebook. Merci de partager l’information de sorte que ces rumeurs se fassent de moins en moins intensives et que notre secrétariat puisse retrouver une sérénité et que M. Pernaut puisse reposer en paix…"

Si les funérailles du présentateur ont été organisées à Paris, le lieu où il a été inhumé n’a, lui, jamais été révélé publiquement.