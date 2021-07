J’espère que ton grand-père nous a souri en apprenant que tu continues à porter son nom… Londres Takis Thivaios." Dimitri Vegas et sa compagne Anouk Matton ont en effet nommé leur petit garçon en l’honneur du père du célèbre duo de DJ belges Dimitri Vegas et Like Mike, Takis Thivaios, qui est décédé fin mai dernier. " Et puis ceci est arrivé, a ensuite écrit Anouk. London Takis Thivaios est né le 9 juillet 2021. Je suis submergée par le fait de tenir le nouvel amour de ma vie." Dans sa chronique pour Story, elle avait rappelé le second drame qui a frappé la famille, à savoir que le frère de Dimitri, Mike, et sa petite amie Gemma avaient dû dire adieu à leur bébé après 25 semaines de grossesse. "J’espère vraiment que notre bébé pourra bientôt ramener un peu de joie dans notre famille. Nous avons déjà demandé à Mike d’être notre parrain, et bien sûr, il était très enthousiaste à cette idée."