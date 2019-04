Puisque l’on n’est jamais si bien servi que par soi-même et qu’en matière de communication, Beyoncé reste la reine, elle a, en ce week-end pascal, exhorté ses fans à relever un défi qui n’a pas tardé à devenir viral.

Sous le nom #BeforeILetGoChallenge, la diva a invité ses aficionados à envoyer leurs vidéos de danse sur les réseaux sociaux. Mais pas n’importe quelle danse, évidemment : celle que l’on aura imaginée sur le titre "Before I Let Go", reprise de Maze et Frankie Beverley, revue et corrigée par Beyoncé sur Homecoming : The Live Album, enregistré pendant les deux concerts au Festival de Coachella en 2018 et sorti vendredi dernier.