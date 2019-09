Apparaissant au volant de sa voiture ce mardi 24 septembre, Adam Levine était presque méconnaissable. Les cheveux rasés sur les côtés et des petites tresses sur le haut du crâne, le chanteur était tout simplement métamorphosé. Si beaucoup s'interrogent sur ce changement de look radical, plusieurs postulent qu'il pourrait s'agir d'une volonté de la star de Maroon 5 de rompre avec son image de sex-symbol. Celui qui a été élu "L'homme vivant le plus sexy" en 2013 a dévoilé un crâne rasé blanc, qui n'a pas forcément plu à ses fans.





"Je ne pensais pas qu'un jour je ne serais plus attirée par Adam Levine, mais ce jour est arrivé, ce look n'est pas fait pour toi", commente une groupie, alors qu'une autre s'interroge sur l'état de santé du chanteur.





Il ne s'agit pourtant pas d'une première pour le chanteur qui a déjà fait preuve d'énormément d'originalité quant à ses coupes de cheveux.