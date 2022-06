Un choix surprenant qui fait mouche. Ce lundi 20 juin, la princesse Mary et le prince héritier Frederik du Danemark avaient rendez-vous à La Haye dans le cadre d'une visite officielle. Et la tenue choisie par l'Australienne de 50 ans a conquis les suiveurs de la monarchie danoise.

La maman de Christian, Isabella, Josephine et Vincent a fait flotter un air de modernité en troquant sa paire de talons couleur chair pour des baskets. Mary avait jeté son dévolu sur des Nike Air Max 95 dont le prix peut aller jusqu'à 180 euros pour se rendre à l'Académie royale des beaux-arts de la ville. Ces sneakers en daim étaient parfaitement assorties à son costume fluide couleur pêche. De quoi allier élégance et confort avec style selon les internautes. "J'adore le fait que la princesse ait choisi de se mettre en baskets pour le premier jour de son voyage aux Pays-Bas. Comfort et fonctionnalité priment sur le défilé de mode. Elle est superbe !", a-t-on commenté.

Le soir même, le couple royal danois a rencontré la roi Willem-Alexander et la reine Maxima dans la joie et la bonne humeur. Cette fois-ci, Mary portait une somptueuse robe noire... et des talons jaunes.