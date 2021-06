Placé sous assistance, les médecins lui ont diagnostiqué une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures. "On a passé la nuit à l’hôpital […]. Hier j’ai eu vraiment très peur parce que c’est la première fois qu’il arrive quelque chose à mon enfant, il n’était jamais tombé malade […]. Il avait la tête toute rouge […]. J’ai paniqué. […] Le docteur a expliqué que si on ne l’avait pas emmené, il aurait pu s’étouffer." Plus de peur que de mal, tout va désormais bien et le petit Milann est soigné.