… Depuis plus d’un an, les titres dans la presse n’incitent guère à l’optimisme concernant la santé d’Alain Delon, 85 ans, victime d’un AVC en juin 2019. L’acteur vit d’ailleurs reclus dans sa propriété du Loiret, ne se montrant plus.

Dimanche et ce lundi, ce sont ces enfants qui sont venus balayer d’un revers de la main ces rumeurs alarmantes. Invitée du 20 h 30 le dimanche de Laurent Delahousse, sur France 2, sa fille Anouchka l’a affirmé : “Tout ce qu’on lit est faux”. “Il va bien. Vraiment. Il s’en est bien sorti”, a-t-elle confié expliquant pourquoi le clan reste si discret. “Ça nous regarde. Et s’il a quelque chose à dire, il a toujours su le faire. Donc, on le laisse faire.”

Histoire d’enfoncer le clou, Anthony Delon a publié ce lundi matin une photo de son père. Sur le cliché posté sur Instagram, on voit l’acteur tout sourire en compagnie de son épouse. Ils sont dans un appartement parisien et l’instant a été saisi lors des fêtes de fin d’année si on en croit les hashtags ajoutés par Anthony Delon.

Le Samouraï est assis dans un fauteuil, une tasse de thé ou de café à la main. Il semble alerte et s’amuser du moment. Seule une béquille posée contre la table à côté paraît trahir les séquelles de l’accident cardio-vasculaire subit en 2019.