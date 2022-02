La situation s'est d'ailleurs empirée ces dernières semaines entre Kanye West et Kim Kardashian. Les deux célébrités ont démarré une bataille médiatique qui ne fait qu'augmenter la tension qui sera bientôt à son apogée.

C'est sur ses réseaux que Ye a annoncé que Kim K le faisait passer pour un meutrier. "Hier, Kim m’a accusé d’avoir mis un contrat sur sa tête. Attendez donc je récapitule : J’ai voulu aller à la fête de ma fille et on m’a accusé de prendre des drogues, puis je suis allé jouer avec mon fils et j’ai pris mes mangas AKIRA et on m’a accusé de vol, et maintenant on m’accuse d’avoir mis sa tête à prix. Ces idées peuvent réellement faire enfermer quelqu’un. Ils jouent comme ça avec la vie des hommes noirs, que ce soit pour les libérer ou les enfermer. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien pour mes enfants noirs", révèle le magazine NME.

Le père des enfants en a également voulu à Kim Kardashain pour avoir laissé sa fille de 8 ans créer un compte Tik Tok. La mère dit de son côté que Kanye fait tout pour lui causer des problèmes. "Le besoin constant de Ye de m’attaquer dans des interviews et sur les médias sociaux est en fait plus dommageable que tout ce que North peut faire sur un compte Tik Tok”, a-t-elle dit, avant d'ajouter: “En tant que principale responsable de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en lui permettant d’exprimer sa créativité sur la plateforme qu’elle souhaite parce que cela la rend heureuse.”

Ye a même expliqué que Kim ne le laissait pas voir ses enfants lorsqu'il le désirait. Une accusation réfutée par l'avocat de Kim K. "Jamais elle n'a empêché le père de voir ses enfants, elle lui a seulement demandé de prévenir avant de se présenter à son domicile."

Des couples déjà reformés

Depuis leur séparation, les deux célébrités n'ont pas traîné pour retrouver un compagnon de vie. Kim Kardashian est en couple avec Pete Davidson, un humoriste américain auquel s'en est d'ailleurs pris Kanye West dans une chanson. Dans Eazy, en compagnie de The Game, Kanye West lance une pique au nouveau copain de Kim. "Heureusement que j'ai évité cette situation, comme ça je peux botter le cul de Pete Davidson."

De son côté, Kanye West est en couple avec Julia Fox, une actrice et ancienne dominatrice SM.