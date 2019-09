Habitué à incarner les badass ou les sauveurs au cinéma, Samuel L. Jackson s’engage dans un autre combat, nettement plus dur et réel : la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

"Je suis entouré dans ma famille de personnes qui en souffrent. Mon grand-père était mon meilleur ami durant l’enfance, et cela m’a brisé le cœur de voir qu’il ne savait plus qui j’étais. Même chose pour ma mère, peu après qu’on ait diagnostiqué la maladie. Sa mère l’avait aussi, tout comme son frère, sa sœur et ma tante du côté de mon père. Avec la recherche, on peut ralentir la maladie, voire la stopper." Sa célébrité, il la met donc au service du financement de la recherche. Son plus beau combat, assurément.