"Je pars"

"Elle a mis aux enchères deux de ses effets personnels, un sac à main et un porte-cartes, alors qu’ils n’étaient pas sur la liste", a indiqué un convive à Nice-Matin. Sharon Stone se serait également servie du marteau du commissaire priseur, ce qui est formellement interdit. Arrivée en retard, elle aurait même écourté sa venue malgré un juteux cachet de 25.000 euros. "Elle a simplement déclaré : ‘Il y a trop de bruit, vous ne m’écoutez pas, je pars'", lit-on dans le journal français. "C’était inimaginable, je n’ai jamais vu ça de ma vie", a glissé une organisatrice, sous le choc suite à l'annulation pure et simple de l'événement. Sharon Stone, bientôt persona non grata ?