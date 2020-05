Même le luxe ne permet pas de supporter le confinement.

Cloîtrés dans leur maison à Dubaï, Nabilla et son mari Thomas Vergara en sont arrivés à faire aile à part dans leur demeure et à se partager la garde de leur fils. "Je viens de voir passer Nabilla. J’ai dû rêver, cela fait dix jours que je ne l’ai pas vue", explique ce dernier en vidéo sur Snapchat, confessant qu’entre eux, c’est chaud pour le moment. "Le pire, c’est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. […] Je pense qu’on ne se supporte plus. On ne va pas se mentir, le confinement, ça a foutu un bordel énorme." Des moments tendus, le couple en a pourtant connu de sérieux, comme quand Nabilla avait poignardé son futur mari. Ce qui ne les a pourtant pas empêchés de se marier…