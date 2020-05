Le confinement de Christina Milian bientôt en téléréalité.

Dès ce jeudi, la compagne de M.Pokora devient la star d’une nouvelle émission. En effet, la chanteuse américaine de 38 ans, confinée avec sa petite famille, dont sa fille, Violet, et son fils, Isaiah, qu’elle a eu avec le chanteur français, sera la vedette de What Happens At Home. Un programme diffusé sur Facebook Watch, le service de vidéo à la demande du célèbre réseau social. "J’ai déjà pris du bon temps en me filmant chez moi", a confié à Deadline celle que l’on peut aussi voir à l’affiche de Falling Inn Love sur Netflix et qui s’éclate sur Tik Tok. "C’est génial de pouvoir montrer tous les détails de toutes les choses amusantes que j’aime faire quand je suis à la maison. Parfois je suis bonne et d’autres fois non, je pense qu’on peut tous s’identifier. J’aime ma famille, j’aime être à la maison et tisser des liens. Donc, ce confinement est une super période pour me concentrer sur ce qui est important."